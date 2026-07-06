به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛دلدادگان رهبر انقلاب در این آیین در حسینیه کرمان، ارادت و دلبستگی خود را به رهبر شهید انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

بر اساس اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید امت شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیر در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد و پیکر مطهر ایشان امروز دوشنبه ۱۵ تیردر پایتخت تشییع خواهد شد.

پیکر رهبر شهید سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ در شهر مقدّس قم، چهارشنبه ۱۷ تیر در شهر‌های نجف و کربلا و پنجشنبه ۱۸ تیر در مشهد مقدس تشییع می‌شود و در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.