رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی انتصاب مجدد حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای را به ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن پیام آیت الله صادق آملی لاریجانی به این شرح است:

بسمه تعالی



حضرت حجة الاسلام والمسلمین آقای محسنی ازه‌ای (دامت توفیقاته)

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم



انتصاب مجدد جنابعالی را برای تصدی مسؤولیت خطیر ریاست قوه قضائیه تبریک عرض می‌نمایم. اینجانب سالهاست که جنابعالی را به تدین، تعهد، توانمندی وشایستگی‌ می شناسم اعتماد رهبر معظم انقلاب هم تائیدی است براین مراتب مهم.

بی تردیدقوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان اصلی کشور نقش تعیین کننده‌ای درصیانت ازحدود الهی، استقرار عدالت، احیای حقوق عامه، پشتیبانی ازحقوق فردی، اجتماعی، آزادی‌های مشروع ومبارزه بافساد به عهده دارد.



تعهد و تجارب ارزنده حضرتعالی به ویژه در دستگاه قضایی، اهتمام شمابه تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی قضایی، سند تحول وتعالی قوه قضائیه، تداوم هوشمند سازی فرآیند‌های قضایی ومبارزه قاطع بافساد وهمچنین بهره گیری از وجود قضات شریف و کارکشته، مدیران وکارکنان متعهد وپرتلاش دستگاه قضایی می‌تواندزمینه ساز تحقق مطالبات بحق قائد عظیم الشأن شهید (رضوان الله تعالی علیه) و رهبرمعظم انقلاب (مدظله العالی) باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام درچارچوب وظایف و مسؤولیت‌های قانونی خود و در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام همچون گذشته مساعدت، هم افزایی وهمراهی لازم راباقوه قضائيه معمول خواهد داشت.



از درگاه خداوندمتعال دوام عزت، سلامتی وتوفیقات روزافزون جنابعالی را در اجرای مسؤولیت‌های محوله وتحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مسألت دارم.



صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام