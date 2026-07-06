در شهرستان مانه جایی که تا دیروز خبری از فضای آموزشی مناسب برای هنرستان نبود امروز طرحی در حال اجراست که به زودی به یکی از مراکز مهم آموزشی منطقه تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، پروژه مدرسه شبانه روزی ۱۲ کلاسه شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران این روز‌ها در شهر پیش قلعه در مرحله فنداسیون که تا آخر پاییز به بهره برداری خواهد رسید.

این هنرستان با بیش از ۲ هزار متر مربع زیر بنا پس از تکمیل با برخورداری از ۱۲ کلاس درس فضای آموزشی استاندارد بخش خوابگاهی سالن غذاخوری و امکانات رفاهی و آموزشی ظرفیت پذیرش بیش از ۳۰۰ دانش آموز را خواهد داشت.