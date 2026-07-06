عامل آتش‌افروزی عمدی در دامنه یکی از کوه‌های شیراز که تصاویر اقدام مجرمانه وی در فضای مجازی منتشر شده بود، پس از عملیات مراجع انتظامی و امنیتی شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از انتشار فیلم این اقدام مجرمانه در فضای مجازی و صدور دستور قضایی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مراجع انتظامی و امنیتی قرار گرفت و با اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی، دستگیر و با صدور قرار تأمین روانه زندان شد.

کامران میرحاجی افزود : تحقیقات برای بررسی ابعاد مختلف پرونده، از جمله شناسایی انگیزه‌های احتمالی و تعیین میزان دقیق خسارات وارده به محیط زیست، همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام عمدی که امنیت عمومی، محیط زیست و منابع طبیعی را تهدید کند، با قاطعیت، سرعت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از شهروندانی که با احساس مسئولیت اجتماعی، گزارش‌ها و مستندات خود را در اختیار مراجع قانونی قرار می‌دهند، قدردانی کرد.