به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تصاویر هوایی از حضور میلیونی مردم در تشییع باشکوه پیکر آقای شهید ایران و اعضای خانواده ایشان حکایت دارد.

آیین اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان دیروز ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم، مسئولان لشکری و کشوری و شخصیت‌های داخلی و خارجی برگزار شد.



مراسم تشییع نیز از ساعت ۶ صبح امروز با حضور قشر‌های مختلف مردم ایران از زنان و مردان تا نوجوانان و سالمندان، آغاز شده است.

تصاویر هوایی اختصاصی خبرگزاری صدا و سیما از مراسم باشکوه تشییع پیکر قائد شهید