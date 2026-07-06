پخش زنده
امروز: -
تصاویر هوایی از حضور میلیونی مردم در تشییع باشکوه پیکر آقای شهید ایران و اعضای خانواده ایشان در تهران حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تصاویر هوایی از حضور میلیونی مردم در تشییع باشکوه پیکر آقای شهید ایران و اعضای خانواده ایشان حکایت دارد.
آیین اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان دیروز ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم، مسئولان لشکری و کشوری و شخصیتهای داخلی و خارجی برگزار شد.
مراسم تشییع نیز از ساعت ۶ صبح امروز با حضور قشرهای مختلف مردم ایران از زنان و مردان تا نوجوانان و سالمندان، آغاز شده است.
تصاویر هوایی اختصاصی خبرگزاری صدا و سیما از مراسم باشکوه تشییع پیکر قائد شهید