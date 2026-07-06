مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم گفت: ۶۰۰ نیروی عملیاتی آماده باش با استقرار در ۲۵ ایستگاه آتش‌نشانی، تأمین ایمنی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را بر عهده خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم گفت: ۶۰۰ نیروی عملیاتی به همراه ۱۲۰ دستگاه خودروی عملیاتی، ۱۰ دستگاه موتورسیکلت، ۱۰ دستگاه خودروی سبک اطفای حریق و ظرفیت ۲۵ ایستگاه آتش‌نشانی تا پایان مراسم در آماده‌باش کامل قرار دارند.

علی زندیه افزود: تمامی ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر مسئولیت پوشش حوادث احتمالی و ارائه خدمات امدادی و ایمنی به زائران، شهروندان و شرکت‌کنندگان در مراسم را بر عهده دارند.

وی با تأکید بر اینکه حفظ ایمنی از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان است، از شهروندان و زائران خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی و همکاری با نیرو‌های امدادی، در برگزاری هرچه منظم‌تر و ایمن‌تر مراسم مشارکت کنند.