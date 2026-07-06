موکب اهالی کتاب در چهار راه ولی عصر (عج) در مقابل خانه کتاب و ادبیات ایران تشکیل شد و اهالی قلم به کاروان تشییع رهبر شهید انقلاب پیوستند .

ه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، کاروان اهالی فرهنگ که متشکل از طیف گسترده‌ای از پیشگامان عرصه اندیشه و هنر، شامل نویسندگان، شاعران، مترجمان، ناشران، اهالی صنعت چاپ، کتاب‌فروشان، اهالی رسانه، پیروان ادیان توحیدی، اعضای انجمن‌های ادبی و مدیران فرهنگی است، از ساعت ۹ صبح امروز ، مشایعت خود را از مقابل موکب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کردند .

برگزاری جلسات شعرخوانی ، شعرخوانی بیش از 250 شاعر در مصلای تهران و معرفی بسته های مطالعاتی و بازخوانی آثار تقریظ گرفته رهبر شهید انقلاب از جمله فعالیت هایی بود که در هفته گذشته در میان اهالی فرهنگ انجام شد تا نقش ترویجی و راهبردی رهبر شهید را بازگو کنند .