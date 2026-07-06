به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسین فرجی گفت: با تأکید استاندار خراسان شمالی و با هدف تسهیل در رفت و آمد و فراهم شدن امکان حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، همه ادارات، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های دولتی استان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهند بود.

وی افزود: این تصمیم به منظور همراهی با این مراسم و تسهیل حضور کارکنان و مردم استان در آیین تشییع اتخاذ شده است.

معاون استاندار تصریح کرد: خدمات‌رسانی در مراکز امدادی، درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، نیرو‌های انتظامی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی طبق روال معمول و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.