به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در بیانیه خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی آمده است: جامعه رسانه‌ای استان، خود را همواره در تراز آرمان‌های انقلاب اسلامی و در سوگ شهدای والامقام، امین و حافظ ارزش‌های این مرز و بوم می‌داند. امروز که در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای اقتدار ایران، داغ‌داریم، هر حضور آگاهانه و هر تصویر و روایت، پژواکی از میثاقی استوار با راه امامین انقلاب، شهیدان سرافراز و تداوم عزت و سربلندی این سرزمین خواهد بود.

در این بیانیه اضافه شده است: خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی، ضمن پاسداشت یاد و نام رهبر شهید و همه شهدای این مسیر، از تمامی خبرنگاران، عکاسان خبری، فعالان رسانه‌ای، نویسندگان، تحلیلگران و اصحاب قلم و تصویر دعوت می‌کند تا با حضور پرشور و مسئولانه‌ی خود در آیین باشکوه استقبال، وداع، تشییع و خاکسپاری امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) و شهدای معظم خانواده ایشان، یکپارچگی، همدلی و وفاداری خویش را به انقلاب اسلامی به تماشا بگذارند.

در ادامه این بیانیه آورده شده است: بی‌گمان، رسالت حرفه‌ای رسانه‌ها در ثبت و انعکاس دقیق، گسترده و متعهدانه‌ی این مراسم، نقش بی‌بدیلی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین مجاهدت‌های فرزندان این آب‌وخاک و انتقال این میراث ماندگار به نسل‌های آینده ایفا خواهد کرد.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: از خداوند متعال مسئلت داریم که این آیین نورانی، با حضور گرم و دلسوزانه‌ی اصحاب رسانه و مردم ولایتمدار در مشهدالرضا، جلوه‌ای جاودان از بزرگداشت مقام شهیدان و تجدید پیمانی استوار با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و رهبر رشید انقلاب اسلامی، گردد.