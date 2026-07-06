پخش زنده
امروز: -
خانه مطبوعات و رسانههای خراسان رضوی با صور بیانیهای از اصحاب رسانه برای حضور در آیین بدرقه آقای شهید، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (ره) در مشهد الرضا (ع) دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در بیانیه خانه مطبوعات و رسانههای خراسان رضوی آمده است: جامعه رسانهای استان، خود را همواره در تراز آرمانهای انقلاب اسلامی و در سوگ شهدای والامقام، امین و حافظ ارزشهای این مرز و بوم میداند. امروز که در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای اقتدار ایران، داغداریم، هر حضور آگاهانه و هر تصویر و روایت، پژواکی از میثاقی استوار با راه امامین انقلاب، شهیدان سرافراز و تداوم عزت و سربلندی این سرزمین خواهد بود.
در این بیانیه اضافه شده است: خانه مطبوعات و رسانههای خراسان رضوی، ضمن پاسداشت یاد و نام رهبر شهید و همه شهدای این مسیر، از تمامی خبرنگاران، عکاسان خبری، فعالان رسانهای، نویسندگان، تحلیلگران و اصحاب قلم و تصویر دعوت میکند تا با حضور پرشور و مسئولانهی خود در آیین باشکوه استقبال، وداع، تشییع و خاکسپاری امام شهید، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (ره) و شهدای معظم خانواده ایشان، یکپارچگی، همدلی و وفاداری خویش را به انقلاب اسلامی به تماشا بگذارند.
در ادامه این بیانیه آورده شده است: بیگمان، رسالت حرفهای رسانهها در ثبت و انعکاس دقیق، گسترده و متعهدانهی این مراسم، نقش بیبدیلی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین مجاهدتهای فرزندان این آبوخاک و انتقال این میراث ماندگار به نسلهای آینده ایفا خواهد کرد.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: از خداوند متعال مسئلت داریم که این آیین نورانی، با حضور گرم و دلسوزانهی اصحاب رسانه و مردم ولایتمدار در مشهدالرضا، جلوهای جاودان از بزرگداشت مقام شهیدان و تجدید پیمانی استوار با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و رهبر رشید انقلاب اسلامی، گردد.