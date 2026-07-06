به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده انتظامی داورزن گفت: شامگاه یکشنبه به علت نشت روغن از منبع خودرو تانکر حامل این ماده خوراکی، ۳ دستگاه خودرو کامیون و ۴ دستگاه خودرو وانت بار از مسیر منحرف و واژگون شدند.

سرهنگ غلامحسین بلالی اظهار کرد: در اثر این حادثه و لغزنده بودن جاده ۳ دستگاه خودرو کامیون و ۴ دستگاه خودرو وانت بار از مسیر منحرف و واژگون شدند.

وی افزود: این حادثه ۴ مصدوم داشته و پلیس، خودرو تانکر را در ایستگاه انتظامی شهید صبوری متوقف کرده است.

بلالی بیان کرد: تیم‌های گشت انتظامی، عوامل پلیس راه و اکیپ‌های امدادی بلافاصله در محل حاضر و نسبت به پاکسازی سطح محور اقدام کردند.

فرمانده انتظامی داورزن افزود: این محور هم اکنون باز و تردد وسایل نقلیه با احتیاط جریان دارد.