کارشناس حوزه انرژی با هشدار نسبت به فرسودگی تجهیزات گرمایشی کشور بر ضرورت نوسازی بخاری‌های غیراستاندارد و توسعه فناوری‌های خورشیدی در بخش خانگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ حسن مرادی با اشاره به وجود بیش از ۲۵ میلیون بخاری غیراستاندارد در کشور، اظهار کرد: پیش از آغاز فصل سرما باید با یک رویکرد جهادی برای نوسازی این تجهیزات برنامه‌ریزی شود، زیرا ادامه استفاده از سامانه‌های گرمایشی کم‌بازده، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی را در ماه‌های سرد سال افزایش می‌دهد.

وی با تأکید بر لزوم اجرای سیاست‌های مؤثر برای ارتقای بهره‌وری انرژی افزود: جایگزینی تجهیزات فرسوده و توسعه فناوری‌های نوین به‌ویژه در بخش خانگی، نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و افزایش پایداری شبکه‌های گاز و برق خواهد داشت.

مرادی در ادامه از اقدامات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در توسعه انرژی‌های پاک و ارتقای استاندارد‌های بهره‌وری قدردانی کرد و گفت: تلاش‌های زیربنایی ساتبا در ترویج فرهنگ بهره‌وری انرژی شایسته قدردانی است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم سیاست‌گذاری‌های تخصصی و حمایت‌های این سازمان، علاوه بر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس بزرگ، استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌ور در منازل نیز گسترش یابد؛ موضوعی که می‌تواند نقش مؤثری در پایداری شبکه انرژی کشور ایفا کند.