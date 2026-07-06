به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فاطمه مقصودی حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان باید به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در دستور کار قرار گیرد، چرا که توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد شاخص‌های اقتصادی در گرو فراهم شدن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.

وی افزود: کاهش بروکراسی‌های اداری، تسهیل صدور مجوزها، تأمین مالی مناسب، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به عرصه تولید و کارآفرینی را افزایش دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: قطعا؛ هر میزان که امنیت سرمایه‌گذاری تقویت شود، سرمایه‌های داخلی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شده و زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز فراهم خواهد شد

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: ضرورت دارد دولت گام های اساسی در این رابطه بردارد تا زمینه رشد و شکوفایی اقتصادمان فراهم شود؛ بالاخره دولت باید با اجرای سیاست‌های حمایتی و حذف موانع غیرضروری شرایط را برای فعالیت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بیش از پیش فراهم کند.