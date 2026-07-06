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رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان از آمادهباش کامل همه نیروهای عملیاتی، ستادی و واحدهای فرماندهی عملیات بحران (EOC) و مرکز پایش مراقبتهای درمانی در بدرقه قائد شهید امت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، ناوگان اورژانس استان شامل ۳ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس هوایی به همراه ۲۰ نفر از کارشناسان مجرب فوریتهای پزشکی در مسیرهای راهپیمایی مستقر خواهند شد.
رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه همچنین از راهاندازی بخش درمان اضطراری در قالب بیمارستان موقت خبر داد و افزود:
به منظور تسریع در ارائه خدمات درمانی پیشبیمارستانی و کاهش بار مراجعات به مراکز درمانی اصلی، چادر منطقه پیشرفته درمانی (AMP) برای برپایی بیمارستان موقت در محل تجمع عزاداران برپا خواهد شد تا در صورت نیاز، خدمات تخصصی و فوریتی در کوتاهترین زمان ممکن به مراجعهکنندگان ارائه گردد.
رحمتی از شهروندان و شرکتکنندگان در مراسم خواست تا در صورت بروز هرگونه نیاز به خدمات فوریت پزشکی، ضمن حفظ خونسردی، مسیر حرکت خودروهای امدادی را باز نگه داشته و مراتب را سریعاً به شماره ۱۱۵ اطلاع دهند.