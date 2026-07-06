رئیس سازمان بازرسی کل کشور حضور بی‌سابقه و میلیونی مردم در مراسم‌های وداع و تشییع را گواهی ملموس و باشکوه بر پیوند ناگسستنی بین رهبری و ملت توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،خدائیان در حاشیه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده معظم ایشان، حضور بی‌سابقه و میلیونی مردم در مراسم‌های وداع و تشییع را گواهی ملموس و باشکوه بر پیوند ناگسستنی میان رهبری و ملت توصیف کرد.

رئیس سازمان بازرسی با تکریم جایگاه والای قائد شهید امت اسلامی، اظهار داشت: دشمنان با ارتکاب این جنایت شنیع و خباثت‌آمیز، گمان می‌کردند می‌توانند صدای حقیقت را خاموش کنند؛ اما این ترور ناجوانمردانه چهره واقعی استکبار را در زشتی و درماندگی‌اش به نمایش گذاشت. جنایتکاران نمی‌دانند که شهادت، نقطه پایان نیست، بلکه آغاز تجلی خروشان‌تر حق و حقیقت است و این حجم از حضور مردم، تو دهنی محکمی به دشمنان زبون و امپراطوری رسانه‌ای آنها بود تا بفهمند اراده این ملت، شکست‌ناپذیر است.

خدائیان خاطرنشان کرد: این ملت بزرگ با حضور یکپارچه در این مراسم، اعلام کردند که ارادت به رهبر شهید را به استوار ماندن در مسیر تحقق آرمان‌های بلند ایشان پیوند زده و با تجدید بیعت با رهبری جدید حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای، تداوم بصیرت و استمرار خط مقدسی را که قائد شهید ترسیم نموده تضمین می‌کنند.