رئیس اداره هواشناسی فارس با هشدار درباره تداوم گرمای تابستانه در سراسر استان، از احتمال افزایش دمای هوا و خیزش گرد و غبار محلی در مناطق مرکزی و شرقی فارس در روزهای آینده خبر داد.

هشدار هواشناسی فارس ؛ تداوم موج گرما و احتمال خیزش گرد و غبار در مناطق مرکزی و شرقی

هشدار هواشناسی فارس ؛ تداوم موج گرما و احتمال خیزش گرد و غبار در مناطق مرکزی و شرقی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس گفت: هوای استان در پنج روز آینده همچنان تحت تأثیر توده هوای گرم تابستانه خواهد بود و انتظار می‌رود روند دمایی در بیشتر مناطق صعودی باشد.

محمد علیزاد افزود: در ساعات میانی روز، آسمان در بیشتر نقاط استان صاف خواهد بود، اما با نزدیک شدن به ساعات بعد از ظهر، سرعت وزش باد در مناطق مختلف استان افزایش خواهد یافت.

علیزاده تأکید کرد : این افزایش سرعت باد در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، می‌تواند در برخی مناطق نسبتاً شدید باشد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس افزود: این وضعیت جوی به‌ویژه در مناطق شرقی و مرکزی استان، احتمال خیزش گرد و غبار محلی و گردوخاک را افزایش داده که منجر به کاهش موقت دید افق در این مناطق خواهد شد.