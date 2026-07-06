مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در تهران _ ۴

تصاویر و گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که سیل جمعیت از نقاط مختلف تهران و شهرستانهای اطراف به صورت بیوقفه به پیکره عظیم عزاداران در مسیر تشییع میپیوندند. مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی از ساعت ۶ صبح امروز دوشنبه، ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در تهران آغاز شد و جمعیت هماکنون و همزمان با ادامه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، موج عظیم جمعیت از میدان صادقیه به سمت میدان آزادی در حرکت است. مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم مملو از جمعیت عزاداری است که از ساعات اولیه بامداد در محل حضور یافتهاند. محور اصلی مراسم از چهارراه تهرانپارس، خیابان دماوند، میدان امام حسین (ع)، میدان انقلاب، میدان آزادی و خیابان شهید لشکری خواهد بود و همه تقاطعهای متصل به مسیر اصلی نیز بهعنوان پهنه تشییع در نظر گرفته شدهاند.
عکاس :ثریا غبیشی / ندا پناهی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ - ۱۰:۲۲