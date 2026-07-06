در پی وقوع چهار تصادف و یک غرق شدن در شبانه روز گذشته در استان، ۱۰ نفر مصدوم شدند و ۲ نفر جان باختند.

دو کشته و ۱۰ مصدوم در چهار تصادف و غرق‌شدن در استان

دو کشته و ۱۰ مصدوم در چهار تصادف و غرق‌شدن در استان

سخنگوی مرکز اورژانس استان گفت: پس از اعلام گزارشی از غرق‌شدن یک جوان ۲۰ساله در منطقه باباشیخ‌علی (فلکه قایق‌رانی) در شهرستان لنجان، جسد جوان غرق شده به مرکز درمانی شهدای لنجان منتقل شد.

عباس عابدی افزود: همچنین در حادثه تصادف موتورسیکلت و کامیون در زیار اصفهان در بلوار شهید سلیمانی زیار سه سرنشین شامل یک مرد، یک زن و یک دختر سه ساله از دو وسیله نقلیه مصدوم شدند که پس از امداد‌های اولیه نیرو‌های اورژانس به بیمارستان فارابی منتقل شدند.

وی گفت: در شهرستان شاهین شهر هم در برخورد دو دستگاه موتورسیکلت سه مرد مصدوم شدند که برای ادامه درمان به بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر انتقال یافتند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان با اشاره به دو حادثه ترافیکی دیگر در شهر اصفهان گفت: درحادثه تصادف موتورسیکلت با عابر درخیابان جی، سه‌راهی شهید رجایی به سمت اریسون راکب مرد ۲۲ ساله کشته شد و یک نوجوان ۱۶ ساله (عابر) مصدوم شد، در این حادثه ۲ واحد امدادی به محل اعزام شدند و مصدوم به بیمارستان فارابی منتقل شد.

عباس عابدی افزود:همچنین درحادثه برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی سواری پراید در فلکه احمدآباد اصفهان سه نفر شامل یک زن و ۲ دختر پنج و هفت ساله مصدوم شدند، که با امدادرسانی اورژانس به بیمارستان کاشانی انتقال یافتند.