وزش باد شدید و گرد و خاک برای امروز (۱۵ تیر) تا چهارشنبه در مناطق مستعد هم باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: باتوجه به الگوی نقشه‌ها وخروجی مدل‌های عددی پیش یابی به تدریج تا پایان هفته با تقویت سامانه کم فشار در نقشه‌های سطح زمین و در نتیجه افزایش گرادیان فشار منطقه وزش باد شدید و گرد و خاک به خصوص برای امروز تا چهارشنبه در مناطق مستعد باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

لطفی افزود: در مرز شرقی خراسان جنوبی طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم دور از انتظار نخواهد بود.

وی گفت: به لحاظ دمایی هم تا صبح چهارشنبه با روند کاهش نسبی دمای هوا تا حدودی از شدت گرما به طور موقت کم می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با شاره به اینکه هشدار سطح زردی که در خصوص وزش باد و گرد وخاک صادر شده از امروز تا جمعه اعتبار دارد، افزود: سطح هشدار برای مرز شرقی برای خراسان جنوبی نارنجی خواهد بود.

لطفی گفت: استحکام سازه‌های موقت، پوشش گلخانه ها، بنر‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و قیم نهال‌های جوان و درختان آسیب پذیر بایستی مورد بررسی قرار بگیرد، از پارک خودرو و توقف کنارساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده بایستی اجتناب شود و احتیاط در تردد‌های بین شهری هم پیشنهاد می‌کنیم.

اما صبح امروز خنک‌ترین ایستگاه خراسان جنوبی قهستان با کمینه دمای ۱۸ درجه سیلسیوس وروز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۴۶ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقاط بوده‌اند.

نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی ۲۲ و ۴۰ درجه سیلسیوس گزارش شده است.

بیشترین سرعت وزش باد در درح با ۷۹ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.