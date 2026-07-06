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شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با طراحی شبکهای گسترده از خطوط ویژه، خدمات جابهجایی عزاداران مراسم تشییع قائد شهید امت را در چهار پهنه شرق، غرب، جنوب و مرکز پایتخت سازماندهی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ناوگان اتوبوسرانی در کنار شبکه مترو، وظیفه انتقال شرکتکنندگان از پارکینگهای پیشبینی شده و مبادی مختلف شهری به ایستگاههای حملونقل ریلی و محدوده مراسم را بر عهده خواهد داشت.
خدمات ویژه اتوبوسرانی در شرق تهران
برای عزادارانی که از محورهای شرقی وارد پایتخت میشوند، اتوبوسهای ویژه از پارکینگ سطح حاشیهای بزرگراه شهید بابایی عزاداران را به ایستگاه مترو نوبنیاد منتقل خواهند کرد.
همچنین برای خودروهای مستقر در پارکینگ سطح معابر بزرگراه شهید زینالدین، سرویس انتقال به ایستگاه مترو همت در نظر گرفته شده است.
در محور جاده دماوند نیز اتوبوسها از محدوده خیابان دماوند از چهارراه تهرانپارس تا مقابل خیابان شهید ناهیدی، عزاداران را به ایستگاه مترو فرهنگسرا منتقل میکنند.
برای خودروهای پارکشده در پارکینگ حاشیهای بزرگراه شهید دوران هم سرویس ویژه انتقال به ایستگاه مترو شهید کلاهدوز برقرار خواهد بود.
علاوه بر این، دو خط گردشی نیز برای جابهجایی شهروندان در شرق تهران فعال میشود که شامل خط گردشی میدان امامت بزرگراه شهید صیاد شیرازی و خط گردشی شهرک شهید محلاتی تا ابتدای بزرگراه شهید صیاد شیرازی است.
خدمات اتوبوسرانی در محدوده مرکزی پایتخت
در بخش مرکزی پایتخت نیز خطوط ویژهای برای تسهیل دسترسی عزاداران به محدوده مراسم در نظر گرفته شده است و در این راستا، خط گردشی پل چوبی – میدان سبلان به صورت مستمر فعال خواهد بود.
همچنین خط ویژه میدان هفتم تیر (درب ۲۱ مصلی امام خمینی «ره») – ایستگاه مترو شهید حقانی برای جابهجایی شرکتکنندگان در محدوده مراسم پیشبینی شده است.
گستردهترین شبکه خدمات اتوبوسرانی در جنوب تهران
بخش قابل توجهی از عزاداران از محورهای جنوبی وارد پایتخت خواهند شد و بر این اساس، خطوط ویژه از پارکینگ حاشیه آزادگان (۱) در محدوده امام علی (ع) به اتوبان تندگویان فعال خواهند بود.
همچنین سرویس انتقال از پارک حاشیهای بزرگراه شهید شوشتری به ایستگاه مترو ورزشگاه تختی برقرار است.
عزادارانی که خودروهای خود را در پارکینگ حاشیه آزادگان (۲) در محدوده شهید کاظمی – تهران ساوه مستقر میکنند نیز میتوانند از خدمات اتوبوسرانی ویژه استفاده کنند.
برای خودروهای مستقر در پارکینگ زمین خاکی مجاور آزادگان (مهبان) نیز سرویس انتقال به ایستگاه مترو آزادگان پیشبینی شده است.
اتوبوسهای ویژه همچنین از محور اتوبان آزادگان – بزرگراه شهید بروجردی، عزاداران را به ایستگاه مترو آزادگان منتقل خواهند کرد.
در بخش دیگری از خدمات پیشبینی شده، ناوگان اتوبوسرانی از پایانه مترو شاهد – هاشمی – تندگویان به ایستگاه مترو بریانک سرویسدهی خواهد داشت.
خط ویژه دیگری نیز از عوارضی تهران – قم، علامه عسگری، خلیج فارس و شهید کاظمی به ایستگاه مترو عبدلآباد اختصاص یافته است.
برای عزاداران ورودی از محور کهریزک نیز سرویس مستقیم پل کهریزک تا ایستگاه مترو حرم مطهر امام خمینی (ره) برقرار خواهد بود.
همچنین اتوبوسهای ویژه از پارکینگ زمینهای خاکی محدوده فیروزآباد، عزاداران را به ایستگاه مترو دولتآباد منتقل میکنند.
در جنوب شهر سه خط گردشی نیز فعال خواهد بود که شامل خط گردشی میدان ابوذر (فلاح) تا میدان حر، خط گردشی شهرک شهید بروجردی تا پایانه خاوران و خط گردشی نازیآباد تا ایستگاه مترو علیآباد است.
غرب تهران؛ انتقال عزاداران از پارکینگهای بزرگ به مترو
در پهنه غربی تهران نیز مجموعهای از خطوط اتوبوسرانی برای انتقال عزاداران از پارکینگهای اصلی به ایستگاههای مترو تدارک دیده شده است.
بر این اساس، اتوبوسهای ویژه از پارکینگهای مرکز خرید و فروش خودرو به ایستگاه مترو بیمه سرویسدهی خواهند کرد. همچنین خطوط انتقال از پارکینگ حاشیه آزادگان، معبر سه، شهید لشگری و شهید همدانی فعال خواهد بود.
عزادارانی که خودروهای خود را در پارکینگ وزارت راه و پارک حاشیهای بزرگراه شهید متوسلیان (فتح) مستقر میکنند، از طریق اتوبوس به ایستگاه مترو چیتگر منتقل خواهند شد.
برای خودروهای پارکشده در پارکینگهای ورزشگاه آزادی نیز سرویس مستقیم به ایستگاه مترو ورزشگاه آزادی برقرار است.
در محورهای منتهی به منطقه ۲۲ نیز اتوبوسها از پارکینگ ایرانمال و پارکینگ هزار و یک شهر، عزاداران را به ایستگاه مترو شهران منتقل خواهند کرد.
همچنین سرویس انتقال از پارکینگ حاشیه بزرگراه شهید همدانی به ایستگاه مترو چیتگر پیشبینی شده است. برای خودروهای مستقر در پارکینگ حاشیه بزرگراه آزادگان (حدفاصل شهید همدانی تا شهید خرازی) نیز اتوبوسها به سمت ایستگاه مترو شهران حرکت خواهند کرد.
سرویس دیگری نیز از پارکینگ حاشیه خیابان آیتالله مجتبی تهرانی به ایستگاه مترو شهران اختصاص یافته است.
علاوه بر این، چند خط گردشی در غرب تهران فعال خواهد بود که شامل خط گردشی خیابان زرند از پل شیر پاستوریزه تا ابتدای اتوبان سعیدی، خط گردشی شهرک شهید باقری تا خیابان شیشه مینا، خط گردشی میدان معلم (یافتآباد) تا ایستگاه مترو آزادگان، خط گردشی بزرگراه شهید فهمیده از پمپ بنزین تا خیابان چوگان و خط گردشی بزرگراه شهید لشکری از سهراه سنگی تا خطوط اتوبوس تندرو (BRT) است.
همچنین برای جابهجایی شهروندان در محدوده غربی پایتخت، خدمات اتوبوسرانی در پارک حاشیهای بزرگراه همت تا باکری، پیش از تقاطع حجازی نیز ارائه خواهد شد.