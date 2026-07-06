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بیش از هزار و ۱۳۵ نفر از مردم شهرستان عباسآباد استان مازندران به مراسم تشییع آقای شهید ایران اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار شهرستان عباسآباد از اعزام بیش از هزار و ۱۳۵ نفر از این شهرستان به مراسم تشییع آقای شهید ایران خبر داد.
ساسان کابلی دیشب در حاشیه اعزام کاروان به تهران از آمادگی کامل شهرستان برای برگزاری مراسم عزاداری و گرامیداشت یاد امام شهید امت خبر داد.
وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از حضوردرمراسم تشییع آقای شهید ایران افزود: تاکنون بیش از هزار و ۱۳۵ نفر از مردم این شهرستان به این مراسم اعزام شدهاند که این تعداد فراتر از سهمیه پیشبینیشده شهرستان است.
وی تصریح کرد: مردم شهرستان عباسآباد با حضوری گسترده، بار دیگر ارادت خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و مقام معظم رهبری به نمایش گذاشتند.
فرماندار شهرستان عباسآباد گفت: شاهد حضور پرشور، گسترده و عزتمندانه مردم عزیز شهرستان عباسآباد برای اعزام به مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای عزیز ایران بودیم، این حضور باشکوه پیام روشنی برای استکبار جهانی دارد و نشان میدهد مردم ولایتمدار ایران اسلامی همچنان با وحدت و انسجام پای آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادهاند.
کابلی حضور گسترده مردم را نمادی از وحدت ملی و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت دانست و تأکید کرد که این حضور توطئههای دشمنان را بیاثر خواهد کرد.
به گفته فرماندار عباسآباد، همزمان با این مناسبت، آیین باشکوه عزاداری و گرامیداشت یاد شهدای ایران روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان برگزار خواهد شد، برای مراسم ۱۸ تیرماه برنامهریزی مناسبی انجام شده است این مراسم با حضور مداح برجسته کشوری و سخنرانی امام جمعه محترم شهرستان برگزار میشود و امیدواریم با مشارکت گسترده مردم، مراسمی در شأن شهدای عزیز برگزار کنیم.
کابلی همچنین از همکاری همه دستگاههای اجرایی، نهادها وعوامل اجرایی در برگزاری این مراسم قدردانی کرد.