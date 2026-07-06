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موکب بزرگ دارالمصلین شهرستان شیروان با مشارکت مردم، خیرین و دستگاههای اجرایی، خود را برای میزبانی از زائران مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت آماده میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در روزهای اخیر، اقدامات گستردهای از جمله تجهیز محلهای اسکان، آماده سازی آشپزخانهها و سازماندهی نیروهای خادم انجام شده و مردم و مسئولان شهرستان با تمام توان پای کار خدمترسانی آمدهاند.
فرماندار شیروان با اشاره به پیشبینی حضور بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر، گفت: همه ظرفیتهای شهرستان برای خدمت رسانی بسیج شده و امکان اسکان بیش از ۱۱ هزار نفر در شیروان پیشبینی و آماده شده است.
موکب بزرگ دارالمصلین شیروان نیز به عنوان یکی از مراکز اصلی خدمترسانی، آماده استقبال و پذیرایی از زائران و عاشقان ولایت است.