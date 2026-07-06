آبادانی ها در مناطق مختلف شهرستان هم نوا با سراسر کشور در غم فقدان رهبر مجاهد و شهید انقلاب به سوگ نشستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، عاشقان قائد شهید امت در آبادان در همه قشرها از زن و مرد تا پیر و جوان همراه و همزمان با عاشقان و عزاداران آقای شهید امت در حسینیه ها و مساجد شهر به سوگواری پرداختند.

مردم ولایت‌مدار آبادان در همبستگی با ملت شریف ایران اسلامی، در حسینیه‌ها و مساجد مجالس روضه‌خوانی در غم فقدان رهبر شهید برگزار کردند.

از جمله این مراسم در حسینیه ها در ذوالفقاری برگزار شد که در آن به ویژه شیوخ و عشایر منطقه با برافراشتن پرچم ها سوگ و اندوه بر ادامه آرمان های رهبر مجاهد شهید تاکید کردند.

آنان همچنین با رهبر انقلاب اسلامی آیت الله مجتبی خامنه ای عهدی دوباره بستند و آرمان های شهدا را ارج نهادند.

مردم شهرستان آبادان در آیین گرامیداشت رهبر شهید و مجاهد انقلاب و تمام آزادگان جهان خاطر نشان کردند در مسیر ولایت و انقلاب استوارند و این تجمعات مذهبی، نشان‌دهنده استمرار پیمان مردم در مسیر اسلام، انقلاب و ولایت است.