برگزاری مراسم عزاداری امام شهید در شهرستان عباس آباد
فرماندارشهرستان عباسآباد از برگزاری آیین باشکوه عزاداری امام شهید در ۱۸ تیرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، ساسان کابلی در حاشیه اعزام کاروان به تهران از آمادگی کامل شهرستان برای برگزاری مراسم عزاداری و گرامیداشت یاد امام شهید امت خبر داد و گفت: تاکنون بیش از هزار و ۱۳۵ نفر از مردم این شهرستان به این مراسم اعزام شدهاند که این تعداد فراتر از سهمیه پیشبینیشده شهرستان است.
او افزود: مردم شهرستان عباسآباد نیز با حضوری گسترده بار دیگر ارادت خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و مقام معظم رهبری به نمایش گذاشتند.
به گفته فرماندار شهرستان عباسآباد، آیین باشکوه عزاداری و گرامیداشت یاد شهدای ایران پنجشنبه ۱۸ تیرماه با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان برگزار خواهد شد.
کابلی همچنین از همکاری همه دستگاههای اجرایی، نهادهاو عوامل اجرایی در برگزاری این مراسم قدردانی کرد و از آمادگی شهرستان برای اعزام متقاضیان به مشهد مقدس خبر داد.