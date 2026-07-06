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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، ساسان کابلی در حاشیه اعزام کاروان به تهران از آمادگی کامل شهرستان برای برگزاری مراسم عزاداری و گرامیداشت یاد امام شهید امت خبر داد و گفت: تاکنون بیش از هزار و ۱۳۵ نفر از مردم این شهرستان به این مراسم اعزام شده‌اند که این تعداد فراتر از سهمیه پیش‌بینی‌شده شهرستان است.

او افزود: مردم شهرستان عباس‌آباد نیز با حضوری گسترده بار دیگر ارادت خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و مقام معظم رهبری به نمایش گذاشتند.





به گفته فرماندار شهرستان عباس‌آباد، آیین باشکوه عزاداری و گرامیداشت یاد شهدای ایران پنجشنبه ۱۸ تیرماه با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان برگزار خواهد شد.



