در طرح تشدید مقابله با قاچاق سوخت، بیش از هشت هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در نایین کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی نائین گفت: در راستای اجرای مأموریت‌های ابلاغی و تشدید اقدام کنترلی برای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی، به چهاردستگاه کامیون مشکوک شدند و خودرو‌ها را برای بررسی دقیق متوقف کردند.

سرهنگ حسن براهیمی افزود: در بازرسی تخصصی از کامیون‌های توقیف‌شده، هشت هزار و ۱۶۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع و بدون مجوز قانونی کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری پنج متهم در این پرونده ادامه داد: در این عملیات، چهار دستگاه کامیون توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ براهیمی قاچاق فرآورده‌های نفتی را از مصادیق جرائم سازمان‌یافته اقتصادی دانست و گفت: سودجویان با خروج غیرقانونی فرآورده‌های نفتی از چرخه رسمی توزیع، با وارد کردن خسارت به اقتصاد کشور، موجب اخلال در نظام توزیع سوخت، تضییع حقوق عمومی و آسیب به منافع ملی می‌شوند؛ از این‌رو پلیس با هرگونه فعالیت در حوزه قاچاق سوخت، با اقتدار، هوشمندی و بدون هیچ‌گونه چشم پوشی برخورد خواهد کرد.

وی با تأکید بر نقش مؤثر مشارکت مردمی در پیشگیری و مقابله با جرائم اقتصادی، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در خصوص قاچاق سوخت یا سایر جرائم اقتصادی، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا نزدیک‌ترین واحد انتظامی به پلیس اطلاع دهند، تا در سریع‌ترین زمان رسیدگی شود.