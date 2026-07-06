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رئیس سازمان حج و زیارت از آمادگی کامل کارگزاران و کارکنان این سازمان برای ارائه خدمات به زائران و عزاداران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رشیدیان در نشست بررسی آخرین تمهیدات خدمترسانی به عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت رهبر شهید انقلاب، در جریان روند آمادهسازی ایستگاههای صلواتی و برنامههای اجرایی قرار گرفت و تلاش کارگزاران و کارکنان سازمان حج و زیارت را در مسیر خدمت به مردم، شایسته و ارزشمند توصیف کرد.
وی با اشاره به پیوند عمیق فرهنگ عاشورا با آرمانهای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مکتب امام حسین (ع) همواره معیار شناخت حقیقت، ایثار، شجاعت و وفاداری بوده است و حوادث بزرگ، میزان پایبندی افراد به این ارزشها را آشکار میکند. امروز نیز پاسداری از این مسیر، ادامه همان فرهنگ ایثار و شهادت است که ملت ایران از نهضت عاشورا آموختهاند.
رئیس سازمان حج و زیارت با تجلیل از نقش رهبر شهید انقلاب در عزت و اقتدار کشور، افزود: عزت و استقلال امروز ایران، پس از لطف الهی، مرهون ایمان، رهبری الهامبخش و مجاهدتهای خالصانهای است که موجب شد ملت ایران با وجود فشارها و دشمنیهای قدرتهای بزرگ، با اقتدار بر آرمانهای خود استوار بماند و مسیر پیشرفت را ادامه دهد.
رشیدیان با تأکید بر اینکه تشییع پیکر رهبر شهید، فرصتی تاریخی و تکرارنشدنی برای خدمت به مردم است، گفت: خدمت به عزاداران این مراسم، برای مجموعه حج و زیارت تنها یک مأموریت اجرایی نیست، بلکه ادای دین و انجام تکلیف الهی است. همه برنامهریزیها با هدف ایجاد نظم، حفظ سلامت مردم و ارائه خدمات شایسته به عزاداران انجام شده است.
وی در پایان با قدردانی از تلاش تمامی دستاندرکاران، ابراز امیدواری کرد که همه خدمتگزاران با نیت خالص و روحیه مسئولیتپذیری، وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهند و در مسیر پاسداری از آرمانهای انقلاب، عزت، وحدت و سربلندی کشور بیش از پیش تداوم یابد.