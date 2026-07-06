فرماندار شهرستان مهران گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۲ هزار و ۱۰۰ نفر از کشور عراق وارد پایانه شهید سلیمانی شده‌اند و تمهیدات لازم برای پذیرایی و خدمات‌رسانی به آنان اندیشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدر نعمتی با اشاره به آمادگی کامل پایانه مرزی شهید سلیمانی برای خدمات‌رسانی به زائران ایرانی و عراقی شرکت‌کننده در آیین‌های تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، ۲ هزار و ۱۰۰ نفر از کشور عراق وارد پایانه شهید سلیمانی شده‌اند و

پذیرایی از زائران عراقی و خارجی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در پایانه حاج قاسم سلیمانی مرز مهران آغاز شده است.

وی با بیان این‌که در ۱۳ روز نخست ماه محرم، بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کرده‌اند، افزود: این میزان تردد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۰ درصدی داشته و این افزایش چشمگیر، بیانگر استقبال بی‌نظیر زائران از خدمات‌رسانی در مرز مهران است.

فرماندار شهرستان مهران با تأکید بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی در مرز، تصریح کرد: پایانه شهید سلیمانی با تمام ظرفیت خود برای میزبانی از زائران داخلی و خارجی در روز‌های آینده و به‌ویژه در مراسم تشییع رهبر شهید، آماده‌سازی شده است و هیچ‌گونه محدودیتی برای تردد وجود نخواهد داشت.

نعمتی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه دست‌اندرکاران خدمات‌رسانی به زائران، تأکید کرد: باتوجه‌به افزایش چشمگیر ترددها، تمامی دستگاه‌های مسئول با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل، تلاش می‌کنند تا سفری ایمن، روان و بدون دغدغه را برای زائران اباعبدالله الحسین و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید فراهم آورند.