به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهردار اصفهان گفت: بخشی از اقدامات شهرداری با برنامه‌های ستاد استانی مشترک است و از چند روز گذشته، ستاد اسکان شهرداری اصفهان با توجه به تجربه در میزبانی از مسافران و گردشگران، تشکیل شده و کمیته‌های مختلف نیز مأموریت‌های خود را آغاز کرده‌اند.

علی قاسم‌زاده افزود: شهرداری اصفهان آمادگی کامل دارد تا از زائرانی که از مسیر اصفهان راهی قم، تهران یا مشهد هستند، پذیرایی و در صورت نیاز خدمات اسکان ارائه کند.

وی گفت: از چند روز قبل، نیرو‌های شهرداری اصفهان در منطقه ۲ تهران مستقر شده‌اند؛ منطقه‌ای که برای اسکان و پذیرایی از زائران استان اصفهان در نظر گرفته شده و ظرفیت خدمت‌رسانی و پذیرایی در سه وعده غذایی برای ۱۵۰ هزار نفر فراهم شده است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه به‌منظور سهولت دسترسی زائران، اطلاعات محل‌های اسکان در نرم افزا ر کاربردی اصفهان من بارگذاری شده است افزود:افرادی که وارد اصفهان می‌شوند یا از این شهر عازم تهران هستند، می‌توانند با استفاده از این نرم افزار کاربردی، به‌صورت دقیق مسیر محل‌های اسکان و خدمات پیش‌بینی‌شده را مشاهده کنند و به محل استقرار خود هدایت شوند.