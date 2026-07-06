کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعد ازظهر و شب افزایش سرعت وزش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی در مناطق دریایی استان سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز بعدازظهر افزایش باد در مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری، در طول روز در سواحل وجزایر هوا همراه با غبار محلی و وزش باد پیش بینی می‌شود و بعدازظهر رشد ابر در ارتفاعات شرقی استان (بشاگرد) با احتمال رگبار خفیف باران دور از انتظار نیست.

سی سی پور خاطرنشان کرد: بیشینه سرعت وزش باد در تنگه هرمز و خلیج فارس در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعات و ارتفاع امواج دریا تا یک متر و بیست سانتیمتر پیش بینی و توصیه می‌شود، شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی برای تردد ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

او افزود: این شرایط ناپایدار دریایی بویژه بعد ازظهر و شب تا شب چهارشنبه ۱۷ تیر تداوم خواهد داشت و فردا و چهار شنبه ۱۶ و ۱۷ تیر بعدازظهر با توجه به وزش باد‌های به نسبت شدید در منطقه جنوب شرق کشور، در برخی نقاط شرقی استان افزایش باد گرم و خشک، کاهش رطوبت نسبی هوا، احتمال وقوع گردوغبار و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی تا روز‌های پایانی هفته، در اکثر مناطق استان بویژه مناطق شرقی، افزایش نسبی دمای بیشینه پیش بینی می‌شود.