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در جلسه نهضت مدرسهسازی و توسعه فضاهای آموزشی آذربایجانغربی، روند توسعه زیرساختهای آموزشی استان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه نهضت مدرسهسازی و توسعه فضاهای آموزشی استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و با حضور جمعی از مسئولان و خیرین مدرسهساز استان برگزار شد.
در این جلسه روند توسعه زیرساختهای آموزشی استان، وضعیت فضاهای آموزشی در مناطق کمبرخوردار و راهکارهای ارتقای عدالت آموزشی مورد بررسی قرار گرفته و بر لزوم تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی تأکید شد.