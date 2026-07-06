در جلسه نهضت مدرسه‌سازی و توسعه فضا‌های آموزشی آذربایجان‌غربی، روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه نهضت مدرسه‌سازی و توسعه فضا‌های آموزشی استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان و خیرین مدرسه‌ساز استان برگزار شد.

در این جلسه روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان، وضعیت فضا‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار و راهکار‌های ارتقای عدالت آموزشی مورد بررسی قرار گرفته و بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی تأکید شد.