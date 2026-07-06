به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان، همزمان با آغاز تمهیدات لازم برای میزبانی از زائران، امور آبفا منطقه برخوار با بسیج کامل نیرو‌های فنی و عملیاتی، اجرای اقدامات زیرساختی تأمین آب شرب و پشتیبانی از موکب‌های مستقر در مسیر‌های مواصلاتی را آغاز کرد.

تیم‌های عملیاتی در اقدامی فوری، عملیات اجرای شبکه آبرسانی و نصب شیرآلات مورد نیاز موکب بزرگ مستقر در پلیس‌راه کنارگذر شرق را اجرا کردند تا آب شرب مورد نیاز این موکب با فشار و دبی مناسب تأمین و خدمات‌رسانی به زائران بدون وقفه انجام شود.

همچنین آبفای منطقه برخوار با تأمین آب تانکر‌های آبرسانی، پشتیبانی از سایر موکب‌های مستقر در مسیر را نیز در دستورکار قرار داده است، تا نیاز‌های آشامیدنی و بهداشتی زائران به‌صورت پایدار تأمین شود.

آبفای منطقه برخوار اعلام کرد: تمامی نیرو‌های عملیاتی، تجهیزات و امکانات فنی این امور تا پایان مراسم در آماده‌باش کامل قرار دارند و خدمات آبرسانی به موکب‌ها به‌صورت شبانه‌روزی استمرار خواهد داشت.