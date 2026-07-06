به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ روح اله ایزدخواه گفت: مهار گرانی و کنترل تورم تنها با اجرای سیاست‌های مقطعی و تزریق منابع مالی امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند یک نقشه راه جامع، هماهنگ و قابل اجرا از سوی تیم اقتصادی دولت است.

وی افزود: نخستین گام در این مسیر، کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت، کاهش کسری بودجه و جلوگیری از استقرار از بانک مرکزی است؛ زیرا افزایش پایه پولی یکی از عوامل اصلی افزایش تورم در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: قوانین مترقی و متعددی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده‌اند تا چنین مشکلاتی نداشته باشیم، اما متاسفانه جامه عمل به این قوانین پوشانده نمی‌شود چرا که اگر اجرای قانون مذکور با دقت و موشکافانه عملیاتی می‌شد اینگونه اتفاقات رقم نمی‌خورد.