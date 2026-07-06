به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان گفت: در سال زراعی جاری برداشت گندم از بیش از ۱۶ هزار هکتار مزارع این شهرستان به پایان رسید و بیش از ۳۷ هزار تن محصول تولید شد.

غلامعلی بوذرجمهر افزود: میانگین عملکرد گندم آبی در شهرستان ۲ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هر هکتار و میانگین عملکرد گندم دیم ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار ثبت شده است که در مجموع ۳۷ هزار و ۲۶۵ تن گندم آبی و ۱۵۰ تن گندم دیم تولید شده است.

وی بیان کرد: از مجموع گندم تولیدی ۲۴ هزار و ۳۳۲ تن به صورت خرید تضمینی، چهار هزار و ۹۳۰ تن به عنوان خرید بذری و هشت هزار و ۱۵۳ تن برای مصرف کشاورزان اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان گفت: برداشت این محصول با ۱۰۱ دستگاه کمباین شامل ۴۷ دستگاه سنگین و ۵۴ دستگاه سبک انجام شد که با برنامه ریزی مناسب برداشت در زمان مطلوب و با حداقل ضایعات به پایان رسید.