بیش از ۶ هزار نفر از فرهنگیان و دانش‌آموزان از شیراز و صدرا با حضور در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ بیش از ۶ هزار نفر از فرهنگیان و دانش‌آموزان از شیراز و صدرا با حضور در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام ، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

مدیر کل آموزش و پرورش فار در این مراسم گفت: حضور پرشور بیش از ۶ هزار نفر از فرهنگیان و دانش‌آموزان از شیراز و شهر صدرا، نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی نسل جوان با آرمان های رهبر شهید ایران است.

محسن کلاری افزود: این اجتماع بزرگ، نه تنها یک مراسم عزاداری، بلکه بیانیه‌ای از وفاداری و هویت فرهنگی جامعه آموزش و پرورش استان فارس است.