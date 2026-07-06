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بیش از ۶ هزار نفر از فرهنگیان و دانشآموزان از شیراز و صدرا با حضور در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ بیش از ۶ هزار نفر از فرهنگیان و دانشآموزان از شیراز و صدرا با حضور در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام ، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.
مدیر کل آموزش و پرورش فار در این مراسم گفت: حضور پرشور بیش از ۶ هزار نفر از فرهنگیان و دانشآموزان از شیراز و شهر صدرا، نشاندهنده پیوند ناگسستنی نسل جوان با آرمان های رهبر شهید ایران است.
محسن کلاری افزود: این اجتماع بزرگ، نه تنها یک مراسم عزاداری، بلکه بیانیهای از وفاداری و هویت فرهنگی جامعه آموزش و پرورش استان فارس است.