به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، از پایداری جو در استان تا پایان هفته جاری خبر داد.

مریم بهروزی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، با اعلام این خبر گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، وضعیت جوی در سطح استان تا پایان هفته جاری نسبتاً پایدار خواهد بود.

به گفته وی، در روز‌های پیش رو آسمان در اکثر مناطق آفتابی است؛ با این حال، در ساعات بعدازظهر به دلیل گذر جبهه معجزه‌ای در سطح منطقه، شاهد افزایش ابر در آسمان خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی همچنین خاطرنشان کرد: وزش باد‌های جنوبی از بعدازظهر امروز دوشنبه آغاز شده و تا پایان هفته تداوم می‌یابد. با توجه به شدت این وزش بادها، احتمال وقوع گرد و خاک محلی در برخی مناطق استان وجود دارد.

بهروزی همچنین با اشاره به پدیده قالب این روز‌های آسمان استان، اعلام کرد:روز چهارشنبه وزش باد‌های نسبتاً شدید تا شدیدی از سمت جنوب رخ خواهد داد و همچنین بر اساس مدل‌های پیش‌بینی، روند افزایش دما تا پایان هفته به طور نسبی و اندک ادامه خواهد داشت.