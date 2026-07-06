به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران کلانتری نوجین این شهرستان هنگام گشت زنی به یک سواری ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ عظیم شریفی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو مقادیری کالای قاچاق و بدون مجوز شامل ۵۰ کیلوگرم مکمل ورزشی کیسه‌ای و ۲۱۷ قوطی مکمل بدنسازی خارجی و بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.