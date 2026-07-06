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همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده از سوی دولت پاکستان برای خروج اتباع غیر قانونی افغانستان، اخراج این افراد و بازگرداندن بیش از ۶۶ هزار نفر طی یک ماه گذشته تشدید شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلامآباد، بر اساس آمار منتشر شده از سوی کمیسیون عالی رسیدگی به امور مهاجران افغانستان، از ۳۰ میتا دوم ژوئیه، بیش از ۶۶ هزار تبعه افغانستان از پاکستان اخراج و از طریق گذرگاههای مرزی طورخم، اسپینبولدک وارد افغانستان شدهاند، بیشتر این افراد به صورت اجباری از پاکستان بازگردانده شدهاند.
این گزارش میافزاید آمار واقعی احتمالاً بیش از این میزان است، زیرا اطلاعات مربوط به ۹ روز از این بازه زمانی منتشر نشده است.
رسانههای پاکستانی نیز به نقل از مسئولان این کشور گزارش دادهاند که روزانه نزدیک به ۶ هزار تبعه افغانستان از پاکستان بازگردانده میشوند؛ موضوعی که از شتاب گرفتن اجرای طرح دولت برای اخراج اتباع فاقد مدارک قانونی حکایت دارد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که وزارت کشور پاکستان اخیراً با صدور ابلاغیهای، به اتباع افغانستان که بدون ویزا یا مدارک اقامتی معتبر در این کشور حضور دارند، تا ۱۰ ژوئیه فرصت داده است وضعیت اقامت خود را تعیین تکلیف کنند و اعلام کرده از ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ روند بازداشت اتباع غیرقانونی در سراسر کشور آغاز خواهد شد.
بر اساس این ابلاغیه که به دولتهای ایالتی، فرماندهان پلیس و مسئولان محلی ابلاغ شده، تمامی اتباع افغانستان که پس از پایان مهلت تعیین شده همچنان فاقد مدارک قانونی باشند، بازداشت خواهند شد و دستگاههای اجرایی موظف هستند گزارش روزانه اقدامات خود را به وزارت کشور ارائه کنند.
دولت پاکستان اجرای این طرح را از اولویتهای امنیتی خود عنوان کرده و رسانههای این کشور پیش بینی کردهاند با آغاز مرحله جدید، موج گستردهای از بازداشت و اخراج اتباع افغانستان در سراسر پاکستان آغاز شود.
این درحالیست که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، پیشتر اعلام کرده بود از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تبعه افغانستان به کشورشان بازگشتهاند و دولت پاکستان این روند را «تدریجی و منظم» توصیف کرده است.