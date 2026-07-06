واریز اعتبار کالابرگ الکترونیک شناسه ملی با رقم آخر ۰ ، ۱ و۲ از امروز
اعتبار کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم پایانی شناسه ملی آنها ۰ ، ۱ یا ۲ است، امروز دوشنبه ۱۵ تیر واریز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: کالابرگ الکترونیکی کدهای منتهی به ۳، ۴، ۵ و ۶ در روز بیستم و کدهای منتهی به ۷، ۸ و ۹ نیز بیست و پنجم تیر شارژ خواهد شد.
ابراهیم مهرجو افزود: مشمولان تا پایان مرداد فرصت دارند تا از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.
وی اضافه کرد: مبلغ کالابرگ بدون تغییر نسبت به ماههای گذشته، یک میلیون تومان به ازای هر نفر است.