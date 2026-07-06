واریز اعتبار کالابرگ الکترونیک شناسه ملی با رقم آخر ۰ ، ۱ و۲ از امروز

اعتبار کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم پایانی شناسه ملی آنها ۰ ، ۱ یا ۲ است، امروز دوشنبه ۱۵ تیر واریز شده است.