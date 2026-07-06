

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کتاب‌های بابای مهربونم با موضوع خاطراتی از رهبر شهید انقلاب، فرزندان آقا روح‌الله با موضوع خاطراتی از امام خمینی (ره) ویژه گروه سنی نوجوان و آقا سید ابراهیم با موضوع خاطراتی از رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی تدوین و چاپ شده‌اند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا گفت: رونمایی از این آثار در چنین فضای معنوی، ادای دینی است به مسیر پرفروغی که شهدا و امام راحل (ره) برای عزت این سرزمین ترسیم کرده‌اند.

سرهنگ پاسدار فلاحی در تبیین اهداف انتشار این کتب افزود: هدف اصلی از چاپ و نشر این آثار، ثبت و ضبط خاطرات بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای نسل‌های آینده است.

وی افزود: با تدوین این کتاب‌ها به دنبال انتقال صحیح مفاهیم بلند ایثار، تبیین سیره عملی رهبران و بزرگان انقلاب برای نسل جوان و نوجوان و همچنین مقابله با تحریف حقایق تاریخی هستیم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی گفت: این آثار با زبانی گویا و برای مخاطبان خاص، به‌ویژه نوجوانان تدوین شده است تا فرهنگ مقاومت و سبک زندگی شهدای والامقام، بیش از پیش در جامعه نهادینه شود و چراغ راه آیندگان قرار گیرد.