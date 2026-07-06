پخش زنده
امروز: -
از ۳ عنوان کتاب جدید با محوریت فرهنگ ایثار و مقاومت در میدان اجتماعات شهید رئیسی بیرجند همزمان با مراسم وداع با پیکر مطهر قائد امت رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کتابهای بابای مهربونم با موضوع خاطراتی از رهبر شهید انقلاب، فرزندان آقا روحالله با موضوع خاطراتی از امام خمینی (ره) ویژه گروه سنی نوجوان و آقا سید ابراهیم با موضوع خاطراتی از رئیسجمهور شهید، آیتالله رئیسی به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی تدوین و چاپ شدهاند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا گفت: رونمایی از این آثار در چنین فضای معنوی، ادای دینی است به مسیر پرفروغی که شهدا و امام راحل (ره) برای عزت این سرزمین ترسیم کردهاند.
سرهنگ پاسدار فلاحی در تبیین اهداف انتشار این کتب افزود: هدف اصلی از چاپ و نشر این آثار، ثبت و ضبط خاطرات بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای نسلهای آینده است.
وی افزود: با تدوین این کتابها به دنبال انتقال صحیح مفاهیم بلند ایثار، تبیین سیره عملی رهبران و بزرگان انقلاب برای نسل جوان و نوجوان و همچنین مقابله با تحریف حقایق تاریخی هستیم.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی گفت: این آثار با زبانی گویا و برای مخاطبان خاص، بهویژه نوجوانان تدوین شده است تا فرهنگ مقاومت و سبک زندگی شهدای والامقام، بیش از پیش در جامعه نهادینه شود و چراغ راه آیندگان قرار گیرد.