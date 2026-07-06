مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: با آغاز برداشت زردآلو از باغ‌های استان، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲۹ هزار تُن از این محصول از سطح سه هزار و ۹۰۰ هکتار باغات استان برداشت و روانه بازار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: برداشت زردآلو از باغ‌های استان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲۹ هزار تُن محصول از سطح سه هزار و ۹۰۰ هکتار باغ‌های استان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

شبنم جلیل‌زاده افزود: ارقام عسگرآباد، اردوباد، شاهرودی، نصیری، تبرزه، شکرپاره و سفید ارومیه از مهم‌ترین ارقام زردآلوی کشت‌شده در باغ‌های آذربایجان‌غربی است.

او بیان کرد: بخش عمده این محصول در باغ‌های شهرستان‌های ارومیه، خوی، سلماس و ماکو تولید می‌شود.

جلیل‌زاده در ادامه گفت: شهرستان ارومیه با تولید ۱۹ هزار تُن زردآلو، بیش از نیمی از مجموع تولید استان را به خود اختصاص داده و به عنوان قطب اصلی تولید این محصول در آذربایجان‌غربی شناخته می‌شود.

به گفته ی او: ۷۰ درصد زردآلوی تولیدی استان به صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود و ۳۰ درصد نیز در صنایع تبدیلی و برای تهیه خشکبار مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخشی از این محصول نیز به سایر استان‌ها و کشورهای همسایه صادر می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: بخشی از باغ‌های زردآلو در برخی سال‌ها تحت تأثیر سرمای دیررس بهاره قرار می‌گیرند که با استفاده از سامانه‌های ضدسرمازدگی می‌توان میزان برداشت این محصول را افزایش داد.