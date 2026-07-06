سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب با اشاره به توقف خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در میدان آزادی از مردم عزیز عزادار خواست از مسیر‌های اعلام شده خود را به کاروان شهدا برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: ‏خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، بدلیل ابراز محبت و ارادت گسترده دلدادگان و عاشقان امام مجاهد شهیدمان در میدان آزادی متوقف شده است.

ایمان عطارزاده افزود:مردم عزیز عزادار میتوانند از مسیر‌های اعلام شده خود را به کاروان شهدا در میدان آزادی برسانند.