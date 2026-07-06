سفیر ایران در پاکستان با انتشار پیامی از حضور گسترده مقامات عالیرتبه پاکستانی در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد و آن را نمادی از روابط برادرانه و تاریخی دو کشور دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، «رضا امیری‌مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از دولت و ملت پاکستان به علت مشارکت هیئت عالیرتبه این کشور در آیین ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای قدردانی کرد.

وی در این پیام از حضور «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، «محمد اسحاق دار» وزیر امور خارجه، «سید عاصم منیر» فرمانده ارتش، «سید یوسف رضا گیلانی» رئیس سنای پاکستان، «سردار ایاز صادق» رئیس مجلس ملی، «محسن نقوی» وزیر کشور، «عطاءالله تارر» وزیر اطلاع‌رسانی و همچنین دیگر شخصیت‌های مذهبی، سیاسی و فرهنگی پاکستان برای ابراز همبستگی با دولت و ملت ایران تقدیر کرد.

سفیر ایران در پاکستان همچنین تأکید کرد: هیئت پاکستانی در بالاترین سطح ممکن و با بیشترین تعداد در این مراسم حضور یافت و به گفته وی، این هیئت، عالیرتبه‌ترین و پرشمارترین هیئت خارجی شرکت کننده در آیین وداع با رهبر شهید بود.

امیری مقدم افزود: حضور این هیئت بلندپایه، گواهی بر دوستی پایدار، احترام متقابل و پیوند‌های برادرانه میان ایران و پاکستان است و این اقدام تاریخی، عمق روابط دیرینه و ارزش‌های مشترک دو کشور را به نمایش گذاشت.

وی در پایان با آرزوی تداوم صلح، عزت و رفاه برای دو ملت، ابراز امیدواری کرد روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان بیش از پیش تقویت شود.