حضور ماندگار مردم اراک در آیین وداع با رهبر شهید حضور ماندگار مردم اراک در آیین وداع با رهبر شهید حضور ماندگار مردم اراک در آیین وداع با رهبر شهید حضور ماندگار مردم اراک در آیین وداع با رهبر شهید حضور ماندگار مردم اراک در آیین وداع با رهبر شهید حضور ماندگار مردم اراک در آیین وداع با رهبر شهید حضور ماندگار مردم اراک در آیین وداع با رهبر شهید حضور ماندگار مردم اراک در آیین وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم روایتگر قطره‌ای از دریای بیکران حضور ملت ایران در بدرقه باشکوه رهبر شهید هستند؛ روایتی که جانفدایان از حضور عاشقان امام شهید در حسینیه ایران، میدان شهدای اراک.

زائران و عزاداران به میدان آمدهه‌اند تا همزمان با مراسم وداع با پدر شهید امت در تهران، موج خروشان خود را با طنین انداز کردن شعار‌های استکبارستیز همراه کرده و با خلق حماسه‌ای بزرگ، ماندگار و فراموش‌نشدنی، با امام سیدمجتبی خامنه‌ای پیمان ببندند.