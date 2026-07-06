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سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران گفت: نیروهای آتشنشانی تهران در ۲۱۰ نقطه از مسیر مراسم، با همراهی ۲۵۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین و حدود ۶۰۰ آتشنشان از ساعت ۴ بامداد مستقر هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران گفت: نیروهای آتشنشانی تهران در ۲۱۰ نقطه از مسیر مراسم، با همراهی ۲۵۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین و حدود ۶۰۰ آتشنشان از ساعت ۴ بامداد مستقر هستند.
وی افزود: پیکرهای رهبر شهید و خانواده ایشان از محدوده خیابان یادگار وارد خیابان آزادی شدهاند و نیروهای آتشنشانی از ساعات ابتدایی صبح در مسیر حضور دارند.
ملکی ادامه داد: یکی از وظایف نیروهای آتشنشانی در این شرایط، کمک به مدیریت جمعیت و خنکسازی و رفاه حال عزاداران است.
تا این لحظه در مراسم تشییع و در دو روز گذشته در جریان برگزاری مراسم وداع، هیچ حادثهای گزارش نشده و شرایط کاملاً تحت کنترل است.