تمامی امکانات در محور هراز برای خدمت رسانی به زائرانی که برای تشییع امام شهید به مشهدالرضا می‌روند فراهم شده است.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، سرپرست فرمانداری ویژه آمل گفت: تعداد ۳ موکب بزرگ و مجهز در بخش کوهستانی لاریجان، منطقه دابودشت و دشت سر و همچنین آستانه مقدس امامزاده عبدالله (ع) برای خدمت رسانی به زائرانی که برای تشییع امام شهید به مشهدالرضا می‌روند برپا شده است

پولادی افزود: این مواکب با برخورداری از امکانات کامل اسکان موقت، پذیرایی گرم و سرد، خدمات پزشکی و فضای مناسب برای استراحت، پذیرای زائران گرامی خواهند بود.





او با بیان اینکه بخش عمده این خدمات با مشارکت خیران، هیئت‌های مذهبی و نیرو‌های داوطلب مردمی انجام خواهد شد، ادامه داد: این موکب‌ها تنها محل خدمت رسانی به زائران نیستند؛ بلکه پایگاه‌های فرهنگی و مذهبی هستند و خدمات فرهنگی نیز ارائه می‌شود.



