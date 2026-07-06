برپایی موکب در محور هراز برای خدمت به زائران مشهدالرضا
تمامی امکانات در محور هراز برای خدمت رسانی به زائرانی که برای تشییع امام شهید به مشهدالرضا میروند فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، سرپرست فرمانداری ویژه آمل گفت: تعداد ۳ موکب بزرگ و مجهز در بخش کوهستانی لاریجان، منطقه دابودشت و دشت سر و همچنین آستانه مقدس امامزاده عبدالله (ع) برای خدمت رسانی به زائرانی که برای تشییع امام شهید به مشهدالرضا میروند برپا شده است
پولادی افزود: این مواکب با برخورداری از امکانات کامل اسکان موقت، پذیرایی گرم و سرد، خدمات پزشکی و فضای مناسب برای استراحت، پذیرای زائران گرامی خواهند بود.
او با بیان اینکه بخش عمده این خدمات با مشارکت خیران، هیئتهای مذهبی و نیروهای داوطلب مردمی انجام خواهد شد، ادامه داد: این موکبها تنها محل خدمت رسانی به زائران نیستند؛ بلکه پایگاههای فرهنگی و مذهبی هستند و خدمات فرهنگی نیز ارائه میشود.
سرپرست فرمانداری ویژه آمل گفت: همزمان با برگزاری آیین اصلی در مشهد مقدس، روز پنجشنبه این هفته، دستهروی عظیم جاماندگان با حضور اقشار مختلف مردم ولایتمدار آمل از ساعت ۱۰ صبح از میدان قائم آغاز و تا گلزار شهدای امامزاده ابراهیم (ع) برگزار خواهد شد.