در بخش دیگری از بسته روایت حضور زائران در مراسم وداع و بدرقه با پیکر آقای شهید ایران در مصلی امام خمینی (ره) تهران به تصویر کشیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ باید برای پیشرفت کشور برخاست، به عشق رهبر شهید، و پخت نان نذری در روستای اندلان در ایام محرم از دیگر روایت‌های مردم در این بسته از مخاطبان است.

شما هم می‌توانید راوی روایت ما با ارسال تصاویر خود به این رمزینه درج شده در بسته روایت هستید.

سامانه «روایتها» به نشانی revayatha.ir آماده دریافت تصاویر شما از مراسم بدرقه رهبر شهید و اجتماعات شبانه برای پخش در شبکه استانی و سراسری است.