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کامیون حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان لارستان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی لارستان گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل جاده به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.
سرهنگ محمد رستمی بیان کرد: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو، ۳۰ هزار لیتر سوخت بدون مجوز و خارج از شبکه توزیع فرآوردههای نفتی را کشف کردند.
فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند ، افزود: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.