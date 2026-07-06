به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی لارستان گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل جاده به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ محمد رستمی بیان کرد: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو، ۳۰ هزار لیتر سوخت بدون مجوز و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند ، افزود: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.