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رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفت: تمامی ورودیهای تهران باز بوده و تردد در آنها بدون محدودیت در جریان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ داوود شکیبایی رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفت: اکنون مراسم تشییع در حال برگزاری است و مسیر اصلی مراسم از ضلع شرقی تهران در خیابان دماوند آغاز شده و تا پل ایرانخودرو در بزرگراه شهید لشکری ادامه دارد.
وی با بیان اینکه پلیس راهور برای مدیریت هرچه بهتر تردد و تسهیل حضور زائران، سه حلقه ترافیکی را در اطراف مسیر اصلی مراسم پیشبینی و اجرا کرده است، تصریح کرد: حلقه نخست، محدوده اصلی برگزاری مراسم را در بر میگیرد و در این محدوده هیچگونه ورود وسیله نقلیه مجاز نیست. این محدوده به طور کامل با استفاده از موانع فیزیکی مسدود شده و مأموران پلیس نیز در تمامی گیتهای پیشبینیشده مستقر هستند تا ضمن اعمال محدودیت، رانندگان را به نزدیکترین مسیرهای دسترسی به مراسم هدایت کنند.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا افزود: در حلقه نخست، محدوده شمالی مسیر مراسم از بزرگراه شهید سلیمانی تا بزرگراه شهید همدانی و محدوده جنوبی نیز از بزرگراه بسیج تا بزرگراه شهید متوسلیان را شامل میشود و در این محدودهها ورود هرگونه وسیله نقلیه ممنوع است.
سرهنگ شکیبایی به تشریح حلقه دوم محدودیتهای ترافیکی پرداخت و تصریح کرد: در این محدوده، محدودیتها به صورت کنترلشده اعمال میشود و تا زمانی که ظرفیت پارک خودروها تکمیل نشده باشد، ورود وسایل نقلیه بلامانع است. با تکمیل ظرفیت، هدایت خودروها به حلقه سوم انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: محدوده شمالی حلقه دوم از بزرگراه شهید زینالدین تا بزرگراه شهید خرازی و محدوده جنوبی آن از بزرگراه شهید یاسینی تا بزرگراه شهید متوسلیان تعیین شده است.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اشاره به حلقه سوم گفت: این محدوده با هدف ایجاد ظرفیت بیشتر برای پارک حاشیهای خودروها در نظر گرفته شده است. در بخش شمالی، محدوده از بزرگراه شهید بابایی تا بزرگراه شهید خرازی و در بخش جنوبی نیز از بزرگراه شهید یاسینی تا بزرگراه آزادگان و در نهایت بزرگراه شهید متوسلیان را شامل میشود.
وی ادامه داد: با وجود امکان ورود خودرو به حلقههای دوم و سوم، توصیه جدی پلیس به شهروندان و زائران این است که حتیالامکان از ناوگان حملونقل عمومی برای حضور در مراسم استفاده کنند تا علاوه بر کاهش بار ترافیکی، ظرفیت بیشتری برای پارک خودروها و حضور تعداد بیشتری از زائران در مراسم فراهم شود.
سرهنگ شکیبایی با رد هرگونه انسداد در مبادی ورودی پایتخت گفت: برخلاف برخی تصورات، هیچگونه انسداد کاملی در ۱۴ محور و مبادی اصلی ورودی شهر تهران اعمال نشده است و اکنون تردد در تمامی ورودیهای تهران به صورت عادی و روان در جریان است.
وی افزود: برای مدیریت سفر زائران، از پیش پارکینگهایی در مبادی ورودی تهران پیشبینی شده و کاروانها و خودروهای شخصی پس از ورود به پایتخت، مطابق برنامهریزی انجامشده به این پارکینگها هدایت میشوند.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا ادامه داد: پس از استقرار خودروها در پارکینگها، زائران از طریق ناوگان حملونقل عمومی شامل اتوبوس، تاکسی و در صورت نیاز مترو به نزدیکترین محل برگزاری مراسم منتقل میشوند. در مواردی که فاصله پارکینگها تا مسیر اصلی مراسم بیشتر باشد، انتقال زائران ابتدا با اتوبوس یا تاکسی به ایستگاههای مترو انجام شده و سپس از طریق شبکه مترو به نزدیکترین ایستگاههای محل مراسم هدایت خواهند شد.
سرهنگ شکیبایی از شهروندان خواست با رعایت توصیههای پلیس، همکاری با مأموران مستقر در مسیرها و استفاده حداکثری از حملونقل عمومی، پلیس راهور را در مدیریت ترافیک و برگزاری هرچه منظمتر و ایمنتر مراسم همراهی کنند.