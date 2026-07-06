مقام‌های ایالت نیوجرسی آمریکا از جان باختن دستکم ۱۹ نفر در این ایالت شمال‌شرق آمریکا، به علت موج گرمای شدیدی که طی روز‌های اخیر بخش شرقی این کشور را فرا گرفته است، خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نوشته روزنامه لوفیگارو، رینارد واشینگتن، کمیسر بهداشت نیوجرسی، روز شنبه در یک نشست خبری گفت: «تاکنون ۱۹ مورد مرگ مشکوک به گرما در سراسر ایالت ثبت شده است.» وی افزود: «متأسفانه بسیاری از این افراد در خانه‌هایی بدون سیستم تهویه مطبوع پیدا شدند. تعدادی نیز در خارج از منزل، در خیابان و برخی دیگر داخل خودرو‌های پارک‌شده جان خود را از دست داده‌اند.»

سازمان ملی هواشناسی آمریکا (NWS) اعلام کرده است که هم‌زمان با برگزاری مراسم روز استقلال آمریکا (۴ ژوئیه)، حدود ۱۶۰ میلیون نفر از شهروندان این کشور تحت هشدار گرمای شدید یا بسیار شدید قرار دارند.

مقام‌های محلی از مردم خواسته‌اند تا حد امکان در خانه بمانند، از همسایگان خود به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر سرکشی کنند، بیش از معمول آب بنوشند و در صورت نداشتن سیستم تهویه، به مکان‌های مجهز به سرمایش پناه ببرند.

میکی شریل، فرماندار نیوجرسی، با هشدار درباره شرایط جوی گفت: «این وضعیت آب‌وهوایی بسیار خطرناک و بی‌سابقه است و با شدیدترین دوره گرمایی بیش از ۱۴ سال اخیر روبه‌رو هستیم.»

کارشناسان می‌گویند موج‌های گرما در سراسر جهان به دلیل تغییرات اقلیمی که عمدتاً ناشی از سوزاندن زغال‌سنگ، نفت و گاز است، شدیدتر و پرتکرارتر شده‌اند. موج گرمای تاریخی که اخیراً بخش‌های وسیعی از اروپا را دربر گرفت نیز نمونه‌ای از این روند به شمار می‌رود.