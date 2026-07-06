به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از تداوم هوای گرم و آفتابی در مازندران تا اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: امروز در برخی مناطق استان رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

فرجی گفت: امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه آسمان استان صاف تا نیمه ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات، افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ تیرماه، آسمان مازندران عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش ابرناکی خواهد بود و در شهر‌های غربی، دامنه‌ها و ارتفاعات؛ شاهد رگبار و رعدوبرق پراکنده خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی مازندران تصریح کرد: از پنجشنبه ۱۸ تیر تا شنبه ۲۰ تیر، جو استان پایدار و صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش ابر خواهد بود.

فرجی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای مازندران امروز تا ظهر فردا با موج کوتاه همراه است و شرایط برای انجام فعالیت‌های دریایی مناسب خواهد بود، اما از عصر فردا سه شنبه تا اواخر وقت چهارشنبه به تدریج مواج می‌شود و برای شنا و فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.