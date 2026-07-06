به همت جهادگران بسیجی شهرستان لنده ، موکب خدمات‌رسانی به زائران ، در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی‌ بن‌ موسی‌ الرضا (ع) راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مسئول بسیج سازندگی لنده از اعزام کاروان ۳۰ نفره جهادگران بسیجی این شهرستان به مشهد مقدس ، همزمان با مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید خبر داد و گفت: این گروه با هدف خدمت‌رسانی به عزاداران و زائران حاضر در این مراسم، به مدت سه روز در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) به ارائه خدمات متنوع خواهد پرداخت.

کامیاب علیزاده با اشاره به برنامه‌های خدمت‌رسانی این کاروان افزود: جهادگران لنده‌ای در طول سه روز حضور خود در مشهد مقدس، ضمن برپایی موکب پذیرایی، اقدام به پخت و توزیع غذای گرم میان زائران و عزاداران خواهند کرد و همچنین در زمینه تأمین سایر نیازمندی‌های ضروری زائران، از جمله اسکان موقت و ارائه خدمات فرهنگی، آمادگی کامل دارند.